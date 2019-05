O Produto Interno Bruto (PIB) da Índia cresceu 5,8% no primeiro trimestre do ano, o que representa um retrocesso de quase um ponto em relação ao trimestre anterior e seu pior crescimento nos últimos cinco anos, o que fez o país ser ultrapassado pela China como maior economia em crescimento do mundo, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Escritório Central de Estatísticas (CSO).

O governo indiano também revisou para 6,8% a previsão de crescimento econômico no ano fiscal até março, um retrocesso com relação aos 7,2% do período anterior.