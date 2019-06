A Índia anunciou sobretaxas a 28 produtos dos Estados Unidos neste sábado, segundo o jornal "The Times of India", duas semanas após o governo americano encerrar o acordo do Sistema Generalizado de Preferências (SGP), que poupava o país asiático de algumas tarifas.

O Ministério de Finanças da Índia explicou as mudanças em várias provisões para aumentar as taxas sobre certos produtos e alimentos "originais ou exportados dos Estados Unidos". A medida já entrará em vigor no domingo.