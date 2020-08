O índice de desemprego nos Estados Unidos caiu em julho 10,2%, uma redução menor que a registrada no mês anterior, que foi de 11,1%, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pelo Departamento de Trabalho do país.

No mês passado, segundo dados oficiais, foram criados 1,8 milhão de novos postos no país, número levemente maior do que a estimativa feita por especialistas, que era de 1,6 milhão.