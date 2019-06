O setor manufatureiro da Venezuela caiu 95% desde 1999, quando Hugo Chávez assumiu a presidência do país, até agora, com seu pupilo Nicolás Maduro à frente do governo, informou o principal dirigente da Confederação Venezuelana de Industriais (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, à Agência Efe.

Olalquiaga afirmou que "o que está funcionando em termos de capacidade de manufatura na Venezuela neste momento está perto de 5%" se for comparado "com o que havia ao final do segundo governo de Rafael Caldera", antecessor de Chávez.