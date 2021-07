A inflação na Argentina diminuiu ligeiramente em junho, mas permaneceu elevada, com taxa de 3,2% no mês, apesar do atraso na atualização das tarifas de serviços públicos e da desvalorização do peso.

O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) informou nesta quinta-feira que os preços ao consumidor na Argentina subiram 3,2% em junho em relação a maio.