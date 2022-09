Os preços ao consumidor na Argentina subiram 78,5% em 12 meses até agosto, 7,5 pontos percentuais acima do cálculo interanual de julho, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

Apenas no oitavo mês do ano, os preços ao consumidor subiram 7% em comparação com o anterior, o que representa uma ligeira desaceleração em relação à variação de 7,4% entre julho e junho.