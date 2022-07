A taxa de inflação no Cazaquistão disparou para 14,5% no primeiro semestre do ano, informou nesta quinta-feira o presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, ao exigir do governo medidas eficazes para conter o aumento dos preços.

"A inflação não está sendo contida. Atualmente, este indicador alcançou 14,5% e superou o nível de 2015", disse o chefe de Estado em reunião ampliada do gabinete de ministros dedicada aos resultados econômicos dos seis primeiros meses do ano.