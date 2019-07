Os investidores da Bolsa de Nova York (NYSE), que com uma capitalização de US$ 26 trilhões é o maior mercado do mundo, mostram agora apetite pela América Latina, de onde procede 17% das empresas cotadas de fora dos Estados Unidos.

Das 2,3 mil companhias registradas, 520 são estrangeiras e delas, 90 latino-americanas, sobretudo do Brasil, um dos três países com maior presença na Bolsa junto a Canadá e China, embora estejam sendo incorporadas empresas de México, Colômbia, Peru, Chile e Argentina, segundo explicou à Agência Efe o chefe de Mercados Internacionais da NYSE, Alex Abrahim.