O Ministério do Petróleo do Iraque informou nesta sexta-feira que poucos funcionários de empresas petrolíferas deixaram o país após o ataque dos Estados Unidos em Bagdá que matou um dos principais líderes militares do Irã, e que suas operações de produção e exportação da matéria-prima não foram afetadas.

Em comunicado, a pasta negou que os funcionários estrangeiros que trabalham nas companhias petrolíferas no sul do Iraque tenham deixado o país, com exceção de alguns de nacionalidade americana.