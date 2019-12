A fabricante de veículos japonesa Isuzu Motors e a sueca Volvo Motors anunciaram nesta quarta-feira que chegaram a um acordo para formarem uma aliança estratégica focada em compartilhar tecnologia e combinar seus negócios de produção de caminhões pesados.

As duas empresas assinaram um memorando de entendimento não vinculante, com o objetivo, conforme explicado em um comunicado conjunto, de "formar uma aliança estratégica de veículos comerciais com o objetivo de aproveitar as oportunidades de transformação contínua da indústria".