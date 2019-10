Um juiz de Nova York decidiu nesta segunda-feira rejeitar o argumento de imunidade contra processos criminais que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou, após receber intimação da Promotoria de Manhattan para que apresentasse as declarações de imposto de renda.

No documento de 75 páginas entregue no Tribunal do Distrito Sul da cidade, que a Agência Efe teve acesso, o magistrado Víctor Marrero considerou que a solicitação do chefe de governo constituiria em "abuso do Poder Executivo".