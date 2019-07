A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, apresentou formalmente nesta terça-feira sua renúncia à instituição financeira internacional, que será efetiva a partir de 12 de setembro.

"Me reuni com o Diretório Executivo e apresentei minha renúncia ao Fundo, com efeito a partir de 12 de setembro de 2019 (...). Com maior clareza agora sobre meu processo de indicação para presidir o Banco Central Europeu (BCE) e o tempo que tomará, tomei esta decisão no melhor interesse do Fundo, já que facilitará o processo de seleção do meu sucessor", destacou Lagarde em um breve comunicado.