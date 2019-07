A libra alcançou nesta terça-feira seu valor mínimo em 2019, ao ser cotada a 1,112 euro, uma queda de 0,37%, devido à fraqueza do consumo no Reino Unido, segundo os analistas.

A moeda britânica, que desde o referendo do Brexit de 2016 caiu cerca de 15%, retrocedia também no mercado de Londres frente ao dólar, 0,42% nesse caso, até situar-se em US$ 1,246.