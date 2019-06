O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta terça-feira que avalia positivamente o avanço das negociações em Washington para conter a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos.

"Houve muito apoio de todos os setores e tenho informação de que as conversas vão bem. Muito bem, com reuniões com a Secretaria de Comércio dos Estados Unidos, de Agricultura e com funcionários públicos do governo dos Estados Unidos", declarou o governante no Palácio Nacional.