O McDonald's anunciou nesta terça-feira ter tido um lucro líquido de US$ 483,8 milhões no segundo trimestre, o que representa uma forte queda de 68% em relação ao mesmo período do ano passado e mostra os duros efeitos da pandemia do novo coronavírus aos negócios da empresa.

Além disso, a rede de fast food teve receita de US$ 3,761 bilhões no período, 30% a menos do que no mesmo trimestre em 2019.