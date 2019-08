O presidente da Argentina, Mauricio Macri, prometeu nesta segunda-feira adotar medidas econômicas para reverter a forte desvalorização do peso registrada após a derrota do governo nas eleições primárias realizadas ontem no país.

Em entrevista coletiva concedida após reunião com seus ministros, Macri culpou seu principal adversário no pleito, Alberto Fernández, companheiro de chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, pela reação adversa aos resultados do pleito no mercado financeiro e disse que falta aos seus opositores "credibilidade no mundo".