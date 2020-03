A icônica rede de lojas de departamento Macy's anunciou que vai dispensar, a partir desta semana, a maioria de seus 130 mil funcionários para manter o "mínimo necessário para as operações básicas", já que vem sofrendo prejuízos devido à pandemia do coronavírus transmissor da Covid-19.

Em breve comunicado, a empresa, cujas lojas estão fechadas desde o último dia 18, informou que as medidas que tomou para manter a "flexibilidade financeira" não são suficientes e que dará licenças de trabalho não remuneradas à maioria dos funcionários, com algumas exceções para os que trabalham no setor de vendas online.