O magnata americano John McAfee, criador do famoso antivírus com seu nome, foi detido na última segunda-feira em um porto da República Dominicana com várias armas a bordo de seu iate, informaram nesta quarta-feira as autoridades do país caribenho.

McAfee foi detido quando atracou sua embarcação, "The Great Mystery", na baía do parque aquático Ocean World em Puerto Plata, no norte da República Dominicana.