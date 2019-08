Mais de 2,3 milhões de cidadãos do Camboja correm risco de perder suas propriedades por dívidas feitas após empréstimos concedidos por instituições de microcrédito em condições abusivas, denunciaram nesta quarta-feira grupos de ativistas.

No final de 2018, o volume destes créditos no Camboja superava US$ 8 bilhões, de acordo com um estudo das organizações locais de defesa dos direitos humanos Licadho e STT, que denunciaram violações de direitos humanos. Essa quantia faz com que o país tenha a maior proporção do mundo de microcréditos por pessoa, com cerca de US$ 3.370, valor maior do que o dobro do PIB per capita do país, que em 2017 era de US$ 1.384.