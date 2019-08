Reformas que facilitem a ação da iniciativa privada, esforços para recuperar e multiplicar as receitas do petróleo com investimento estrangeiro e um empréstimo de longo prazo do Fundo Monetário Internacional (FMI): essa é a receita que o governo dos Estados Unidos sugere para uma Venezuela sem Nicolás Maduro.

O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, apresentou a proposta durante a Conferência Internacional pela Democracia na Venezuela, que terminou na noite de terça-feira em Lima. Segundo ele, estas são sugestões que a Casa Branca tem prontas para propor "no dia seguinte" de uma eventual saída do chavismo no poder.