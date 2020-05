A crise provocada pelo novo coronavírus fez com que a Mapfre registrasse em abril queda no setor de seguros "não vida" no Brasil e na Espanha, de cerca de 4%, conforme divulgou a própria companhia nesta segunda-feira.

As baixas mais significativas diante da pandemia da Covid-19 foram verificadas no braço brasileiro da companhia, nos seguros de veículos, de 32%.