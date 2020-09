A Mastercard anunciou, nesta quinta-feira, uma parceria com cinco empresas líderes em serviços financeiros e tecnologia na América Latina, de modo a acelerar a inclusão digital e financeira em uma região onde quase a metade da população adulta é desbancarizada.

"É um acordo sem precedentes no setor privado", disse à AgÇencia Efe Kiki Del Valle, vice-presidente sênior de Alianças Digitais da Mastercard para América Latina e Caribe, ao falar de "Tech for Good Partnership" e do compromisso com a inclusão financeira que a companhia de tecnologia de pagamentos tem há muitos anos.