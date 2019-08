O dólar e o risco-país voltaram a subir nesta terça-feira na Argentina, ampliando o clima de desconfiança no mercado financeiro após a dura derrota do atual presidente do país, Mauricio Macri, nas eleições primárias realizadas no domingo.

O peso argentino, que ontem se desvalorizou 19% em relação ao dólar, caiu mais 5,45% hoje. No Banco de la Nación, a cotação da moeda americana chegou a 58 pesos para a venda, mas bancos privados e casas de câmbio negociavam o dólar a 61 pesos em Buenos Aires.