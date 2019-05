A possibilidade de fusão entre a Renault e a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) começa a ganhar forma, após a reação positiva dos mercados e a decisão do grupo francês de estudar "com interesse" a proposta da concorrente ítalo-americana.

A operação resultaria na maior aliança do setor automotivo do mundo no quesito vendas - 15,5 milhões de veículos por ano - caso seja incluída a contribuição das japonesas Nissan e Mitsubishi, aliadas da Renault.