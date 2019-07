Os ministros da Fazenda e os presidentes dos bancos centrais do Mercosul decidiram nesta quarta-feira solicitar ao Grupo de Monitoramento Macroeconômico do bloco uma análise técnica para avaliar a possibilidade de os países-membros terem uma moeda comum no longo prazo.

"Decidimos fazer um trabalho entre os países que compõem o Mercosul sobre as vantagens potenciais de uma moeda comum", assinalou o ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne.