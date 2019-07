O Mercosul deu início nesta segunda-feira, na cidade de Santa Fé, na Argentina, às reuniões preparatórias para a cúpula semestral do bloco, encontro que visa modernizar o funcionamento e aproveitar o histórico acordo comercial com a União Europeia (UE) para dinamizar a agenda da organização.

As resoluções acertadas hoje pelos representantes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai serão mostradas aos chanceleres dos quatro países do bloco amanhã. Mas o clima das discussões é completamente diferente do visto no ano passado, quando havia entre os diplomatas certa insatisfação pela falta de avanços no processo de integração do Mercosul.