O Barcelona divulgou nesta sexta-feira que o atacante argentino Lionel Messi sofreu uma contratura muscular na coxa direita, problema físico que o tirou do treino de hoje com os companheiros.

Segundo o clube, o camisa 10 fez atividade específica de reabilitação, assim como aconteceu na quarta-feira, último dia em que trabalhou como grupo - ontem, o elenco ganhou folga, pelo feriado na Espanha.

De acordo com a emissora catalã "TVE3", Messi foi submetido a uma ressonância magnética e seria dúvida para o retorno do Campeonato Espanhol, em duelo com o Mallorca, no próximo dia 13. As informações divulgadas pelo clube, não confirmam a situação.

O comunicado que fala da situação do argentino aponta que a ausência da atividade de hoje foi uma forma de evitar riscos, justamente, para não agravar a lesão.

Outro que treinou em separado hoje foi o jovem atacante espanhol Ansu Fati. EFE

