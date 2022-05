Cidade do México

EFE Cidade do México 4 mai 2022

Uma plantação de milho no município de Los Mochis, em Sinaloa (México). EFE/Laura Del Pilar

O governo do México anunciou nesta quarta-feira que aumentará a produção de alimentos básicos como milho, arroz e feijão como parte do plano para enfrentar a alta inflação, segundo informou o secretário de Finanças e Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

"Estamos apresentando esse aumento na produção de grãos para empresas privadas como mais uma contribuição dos programas que já estão no orçamento do governo federal. E estamos focando em milho, feijão e arroz", detalhou o ministro durante a coletiva de imprensa matinal do Palácio Nacional.