As autoridades financeiras do México congelaram nesta segunda-feira as contas bancárias do ex-diretor da Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, proibido por 10 anos de ocupar cargos públicos e sob investigação no caso Odebrecht.

A Unidade de Inteligência Financeira do Ministério da Fazenda e Crédito Público confirmou que, além de Lozoya, foi tomada a decisão de bloquear as contas da empresa Alta Hornos do México (AHMSA), considerada a maior siderúrgica do país.