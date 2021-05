Cidade do México

EFE Cidade do México 26 mai 2021

O Produto Interno Bruto (PIB) do México avançou 0,8% trimestralmente entre janeiro e março de 2021, informou nesta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi), que ajustou para cima o valor preliminar de 0,4% divulgado em abril.

Em contraste, o PIB contraiu-se 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado, em outro ajuste em comparação com a diminuição de 3,8% divulgada pelo Inegi no mês passado.