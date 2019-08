Cidade do México

EFE Cidade do México 23 ago 2019

A corrupção no México custa entre 5% e 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e, para combater a prática lesiva à economia, o governo de Andrés Manuel López Obrador se uniu a empresas para apresentar um plano conjunto.

O projeto foi apresentado nesta quinta-feira pela secretária da Função Pública, Irma Eréndira Sandoval. Em entrevista coletiva, ela apresentou o Padrão de Integridade Empresarial, uma plataforma digital criada pelo governo para integrar a iniciativa privada e reconhecer o bom comportamento das companhias. A ideia é dar vantagens às mais transparentes e assim evitar a prática da corrupção.