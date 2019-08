Manuel Soberanes Cobo, Cidade do México

O governo do México reafirmou nesta quarta-feira o compromisso com a austeridade que assumiu desde a chegada de Andrés Manuel López Obrador ao poder e reconheceu a necessidade de aprovar uma reforma tributária para melhorar a arrecadação para financiar projetos de infraestrutura e políticas sociais.

No discurso de encerramento de um fórum econômico organizado na Cidade do México, López Obrador afirmou que sem corrupção e com austeridade o governo pode se financiar sem a necessidade de elevar impostos, o custo dos serviços ou a dívida pública.