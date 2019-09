O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, classificou nesta quinta-feira o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como "um carcereiro", após as novas sanções impostas a uma rede de distribuição de petróleo do Irã.

"OFAC (Escritório de Controle de Ativos Financeiros do Tesouro dos EUA) não é nada além de um carcereiro", disse o chefe da diplomacia iraniana no Twitter.