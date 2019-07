A agência de classificação de riscos Moody's avaliou nesta quinta-feira que a aprovação da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados é "um sinal positivo" sobre a capacidade do Brasil de "avançar com a agenda de reformas" desejada pelo mercado financeiro.

Segundo afirmou em comunicado a analista sênior Samar Maziad, a reforma é um "evento positivo para o crédito" do país, perspectiva que está de acordo com as expectativas da agência.