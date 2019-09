O presidente do Equador, Lenín Moreno, afirmou nesta quinta-feira que o país não assinará nenhum contrato com a Odebrecht enquanto ele estiver no cargo e que vai exigir que a empresa brasileira repare os prejuízos causados pelo escândalo de corrupção revelado a partir da Operação Lava Jato.

"Enquanto eu for presidente, a Odebrecht não assinará nenhum contrato com o governo equatoriano. Sim, certamente, exigiremos que eles colaborem com a justiça", afirmou Moreno em vídeo enviado aos veículos da imprensa local.