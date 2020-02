A epidemia de coronavírus ainda não reduziu a procura de petróleo russo pela China, embora a demanda global possa cair de 150 mil a 200 mil barris por dia, disse nesta sexta-feira o ministro de Energia da Rússia, Alexander Novak.

"Não temos dados de empresas que indiquem restrições e um declínio na procura. Tudo está indo de acordo com os planos das empresas", declarou o ministro a jornalistas durante uma viagem à cidade de Sochi.

Novak também avaliou o possível impacto do coronavírus no mercado global, o que poderia significar uma queda na demanda mundial entre 150 mil e 200 mil barris por dia.

"É uma quantidade insignificante, já que a volatilidade do consumo também depende de muitos fatores, como Líbia, Irã e Venezuela. Nesses países, a oferta é bastante volátil e imprevisível. Portanto, temos de olhar para o equilíbrio entre a oferta e a procura em geral", comentou.

Anteriormente, em Moscou, o ministro disse que a Rússia levará alguns dias para tomar uma decisão sobre os próximos passos dentro da coalizão Opep+ para aliviar o impacto da epidemia no mercado de petróleo.

"Acho que é uma questão de dias. Veremos como a situação evolui nos próximos dias", afirmou o responsável pela pasta de Energia, depois que a Rússia não apoiou a proposta da Arábia Saudita, apresentada nesta quinta, de recomendar um corte na produção de 600 mil barris por dia no segundo trimestre.

Foi por isso que a reunião em Viena do comitê técnico da Opep e seus aliados (Opep+), presidida por sauditas e russos, terminou sem consenso sobre a necessidade de cortar a produção por causa do coronavírus.

A propagação do vírus misterioso gerou receios de uma grande desaceleração econômica na China, onde as quarentenas e as restrições de viagem estão provocando uma retração no consumo de petróleo.

Com um corte adicional, os produtores querem evitar um excesso de oferta e uma nova queda nos preços, que caíram de 15 a 20% nas últimas semanas.

A China, a segunda maior economia do mundo, é o principal motor da procura de petróleo, e a Opep+ é o seu principal mercado. O gigante asiático é o maior importador mundial de petróleo bruto, e mais de dois terços desse petróleo vem da Opep e seus aliados.

Para ser aprovada, qualquer medida requer a aprovação unânime dos 23 ministros do petróleo da coligação, composta pelos dez parceiros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Rússia e outros nove produtores aliados. EFE

