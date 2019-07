Os chefes das equipes negociadoras da China e Estados Unidos na guerra comercial tiveram uma conversa telefônica onde discutiram sobre como aplicar o acordo alcançado entre os dois presidentes, Xi Jinping, e Donald Trump, informou nesta quarta-feira o Ministério do Comércio do país asiático.

Em um breve comunicado publicado em seu site, o ministério se limita a ressaltar que o lado chinês contou com a presença do vice-primeiro-ministro Liu He e do ministro do Comércio Zhong Shan - uma presença incomum -, enquanto pelos EUA foram o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e o representante do Comércio Exterior, Robert Lighthizer.