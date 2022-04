A Netflix chegou a perder nesta quarta-feira mais de um terço do valor na bolsa, cerca de US$ 55 bilhões, após revelar que perdeu assinantes pela primeira vez em uma década, gerando dúvidas sobre seu futuro e dos rivais.

Uma hora antes do fechamento do pregão em Wall Street, as ações da Netflix despencavam mais de 36% em uma reação muito negativa dos investidores aos resultados do primeiro trimestre divulgados na véspera, que refletiam erros de cálculo sobre o crescimento da empresa.