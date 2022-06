A companhia americana Nike anunciou nesta quinta-feira a saída definitiva do mercado da Rússia, devido a invasão militar ordenada pelo governo do país à Ucrânia.

A informação foi divulgada de forma discreta no site da empresa de vestuário, calçados e acessórios esportivos, que foi colocado no ar apenas com um fundo branco e um pequeno logotipo no canto esquerdo da tela.