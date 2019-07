O grupo Nissan tem intenção de desligar cerca de 10 mil funcionários nos próximos anos, mais do dobro do que inicialmente tinha informado, segundo revelaram nesta quarta-feira os meios de comunicação do Japão.

A agência local de notícias "Kyodo" e a emissora pública "NHK", citando fontes da empresa e da indústria, informaram que esses planos buscam melhorar a eficácia de sua força de trabalho.