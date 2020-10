22 out 2020

EFE Genebra (Suíça) 22 out 2020

O número de pessoas com patrimônio superior a US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) reduziu em 0,1% desde o início da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo o Relatório de Riqueza Global do Credit Suisse.

De acordo com os dados do documento, 56 mil pessoas deixaram se ser milionárias. Já 59,1 milhões seguiram integrando essa faixa.