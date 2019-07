A construtora brasileira Odebrecht reconheceu que fez pagamentos ilícitos para vencer a concessão para a construção do Gasoduto Sul, maior projeto de infraestrutura da história do Peru, durante o governo do ex-presidente Ollanta Humala, que governou o país entre 2011 e 2016.

O coordenador da equipe especial da Lava Jato do Ministério Público do Peru, Rafael Vela, disse nesta terça-feira a jornalistas que o órgão possui, como parte do acordo de delação premiada firmado com a empresa, uma ata assinada na qual a Odebrecht reconhece que houve pagamentos ilícitos na licitação do projeto do Gasoduto do Sul.