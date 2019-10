2 out 2019

EFE Genebra 2 out 2019

Os Estados Unidos poderão sancionar a União Europeia (UE) com medidas retaliativas no valor de US$ 7,5 bilhões pelos danos causados ao fabricante americano de aeronaves Boeing por causa das ajudas e subsídios europeus ao seu concorrente europeu Airbus.

Isso foi estabelecido pela Organização Mundial do Comércio (OMC) por meio de uma decisão, cujas conclusões foram divulgadas nesta quarta-feira e que representam um ponto de virada em um conflito comercial iniciado há 15 anos.