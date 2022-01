Um juiz da Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou nesta quarta-feira que a China imponha tarifas anuais no valor de US$ 645 milhões sobre produtos americanos importados, devido à recusa dos Estados Unidos em cumprir as decisões da entidade contrárias às suas tarifas sobre as exportações chinesas.

A quantia foi calculada com base nos danos sofridos pelos exportadores chineses por conta das referidas tarifas americanas, que a OMC declarou incompatíveis com as regras do comércio internacional, segundo destacaram fontes próximas à organização com sede em Genebra.