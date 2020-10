6 out 2020

EFE Genebra (Suíça) 6 out 2020

O comércio mundial dá sinais de recuperação em meio à profunda crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 e, segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), deverá fechar 2020 com uma queda de 9,2%.

A OMC, que em abril havia estimado uma retração do setor de 12,9% este ano, divulgou nesta terça-feira seus novos cálculos, que incluem projeções para 2021, ano em que a entidade espera um crescimento no volume do comércio mundial equivalente a 7,2%, ainda insuficiente para restaurar os padrões anteriores a crise provocada pelo novo coronavírus.