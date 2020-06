Wall Street teve uma segunda-feira marcada pelo otimismo dos investidores com a reabertura econômica dos Estados Unidos após as limitações impostas devido à pandemia do novo coronavírus, e o reflexo mais claro foi sentido na bolsa eletrônica Nasdaq, cujo indicador estabeleceu um novo recorde.

O Nasdaq Composite, no qual são cotadas as maiores companhias de tecnologia do mercado nova-iorquino, subiu 1,13% e chegou à inédita marca de 9.924,74 pontos, superando o máximo histórico registrado em 19 de fevereiro, antes da pandemia afetar o país.

Já o Dow Jones Industrial, principal índice da Bolsa de Nova York, avançou 1,7%, para 27.572,44 pontos, e o seletivo S&P 500 teve ganho de 1,2%, para 3.232,39.