O peso argentino abriu o dia nesta quarta-feira em baixa em relação ao dólar apesar do pacote de medidas econômicas anunciado pelo presidente do país, Mauricio Macri, minutos antes da abertura do mercado.

Segundo o Banco de la Nación, o dólar começou o dia cotado a 61 pesos argentinos para a venda, uma valorização de 5,1% em relação ao fechamento de ontem.