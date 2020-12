São Paulo, 03 de dez. (EFE) - Pagar a taxa de serviço do garçom ficou mais fácil e transparente pelas maquininhas da Getnet. A empresa de tecnologia do Santander é a primeira a lançar um sistema que faz a divisão automática da conta do cliente para funcionários que recebem gorjeta.

“Queremos trazer o serviço mais próximo à nova realidade dos empreendedores, ao entregar transparência, segurança e inovação nas transações do nosso modelo POS Digital, que aceita pagamento por aproximação do cartão ou por QR Code”, afirma Pedro Cardoso, vice-presidente de Negócios e Marketing da Getnet.

Para divulgar a ação, uma nova campanha do Santander e da Getnet estreiam nesta sexta-feira em TVs, rádios, redes sociais e mídias urbanas. O mote é “Getnet: A maquininha que valoriza a caixinha”.

A nova funcionalidade pode ser adotada por qualquer tipo de restaurante por meio de um aplicativo instalado na própria máquina de cartão.

Pioneirismo

O Split de Pagamento em lojas físicas foi lançado como complemento ao split no e-commerce, criado para facilitar a divisão de uma venda, principalmente em marketplaces, em que um site concentra diversos vendedores.

Com a funcionalidade é possível separar os valores no momento do pagamento na hora do pagamento através da maquininha.

A solução da Getnet permite ao estabelecimento cadastrar os parceiros ou funcionários, personalizando o valor ou porcentagem da comissão por transação. O sistema também oferece gestão financeira ao identificar as vendas, os repasses feitos, além do fluxo de pagamentos e recebíveis.