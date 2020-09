Os confinamentos e outras medidas de combate à pandemia da Covid-19 causaram uma perda de horas de trabalho na América Latina equivalente a 80 milhões de empregos no segundo trimestre, ou 33,5% do total, de acordo com um estudo divulgado nesta quarta-feira pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em termos relativos, a América Latina foi a região do mundo que mais empregos perdeu entre abril e junho, bem acima da média mundial (17,3%), e acumulou quase um sexto do equivalente a 495 milhões de empregos perdidos em todo o mundo.