O governo do Paraguai anunciou nesta terça-feira que propôs ao Brasil um acordo sobre a indústria automotiva, uma decisão tomada após a Receita Federal ter imposto uma tarifa extra-Mercosul a peças fabricadas no país vizinho.

Apesar de os dois países fazerem parte do Mercosul, a indústria automotiva ficou de fora do regime comercial estabelecido pelo bloco, o que permitiu que a Receita aplicasse a tarifa sobre as peças de carros produzidas no Paraguai e trazidas para serem montadas no Brasil.